Upp till tio personer fast under rasmassor i Marseille

Ett bostadshus kollapsade i Marseille, Frankrike, under söndagen. Flera personer saknas fortfarande. Foto: Clement Mahoudeau/AFP

Åtta perosner personer befaras vara instängda under spillrorna av det lägenhetshus som under söndagen kollapsade i den sydfranska staden Marseille, skriver The Guardian.

– Vi vet inte om de lever eller är döda, säger landets inrikesminister Gérald Darmanin.