Ivanka Trump använde privat mejl i jobbet

Donald Trumps dotter Ivanka Trump har använt sin privata e-postadress för att kommunicera kring ärenden som rör hennes arbete inom den amerikanska administrationen, rapporterar Washington Post.

Ivanka Trump är rådgivare till presidenten, sin far Donald Trump, och ska ha använt sin mejl för att kommunicera med medarbetare i Vita huset kring bland annat schemaärenden.

Donald Trump har i flera år gjort en stor affär av att hans tidigare valmotståndare Hillary Clinton delvis använde en privat mejladress för officiella mejl när hon var utrikesminister under Barack Obama, och använde sig av slagorden ”lås in henne” under sin valkampanj mot Clinton.

”Har lämnat över allt”

Enligt Washington Post skickade Ivanka Trump hundratals mejl i officiella ärenden till medhjälpare och tjänstemän i strid mot federala regler om diarieföring under 2017.

Trumps talespersoner förklarar hennes agerande med att hon inte kände till reglerna och att det hände innan Ivanka Trump officiellt blev en av Donald Trumps närmaste rådgivare. Det ska heller inte ha rört sig om hemligstämplad information.

Enligt talespersonen har Ivanka Trump utan att radera någonting lämnat över all mejlkorrespondens som rör Vita huset för arkivering enligt de gällande reglerna.

Lämpligheten i Ivanka Trumps agerande kan komma att tas upp i underhuset som nu styrs av Demokraterna, skriver New York Times.