USA skickar soldater för att säkra gränsen mot Mexiko

USA ska sända uppemot 1 000 soldater till gränsen mot Mexiko för att säkra den, inför ankomsten av den karavan av människor som är på väg mot landet genom Centralamerika, uppger flera amerikanska medier.

Karavanen består av 7 000 personer som säger sig vilja fly sina hemländer i Centralamerika på grund av bland annat gängvåld och dålig ekonomi, men det är oklart hur många av dem som kommer att vandra hela vägen till USA och faktiskt försöka komma in i landet. Karavanen befinner sig nu omkring 160 mil söder om USA.

USA:s president Donald Trump sade på torsdagen att militären ska bistå med hanteringen av vad han kallar en ”nationell nödsituation”.

Har hänt tidigare

Liknande karavaner har organiserats tidigare, men endast en har lyckats nå USA. Då ansökte 250 människor om asyl i landet, rapporterar The Economist.

Trump uppges också överväga åtgärder som kraftigt skulle begränsa migranters och flyktingars möjligheter att komma in i USA vid den mexikanska gränsen. Bland annat skulle migranter som tar sig in i landet mellan gränskontrollerna bli diskvalificerade från att söka asyl när de väl är i USA. Undantag skulle göras i vissa fall, rapporterar New York Times.

De senaste åren har fler människor från länder som Guatemala, Honduras och El Salvador än Mexiko försökt ta sig in i USA, men fler och fler av dem väljer också att söka asyl och stanna i Mexiko.