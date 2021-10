Utbrottet på La Palma orsakar fortsatt förödelse

Lavan har förstört över 1 000 hus och andra byggnader och täcker nu över 430 hektar land vilket motsvarar 0,66 procent av öns yta. Över 6 000 personer har evakuerats från ön.

Stänger flygplatser

Satellitbilder visar vulkanens inverkan på närområdet efter nästan tre veckors intensiv aktivitet. Under torsdagen bildades en andra, avstickande lavaström som slukade plantager och växthus längs sin väg mot havet.

Samtidigt orsakar den stora mängden aska i luften problem för flygtrafiken. Flygplatsen på La Palma är fortsatt stängd sedan all flygtrafik under torsdagen stoppats. Även flygplatsen på norra Teneriffa har fått stänga och all flygtrafik har istället omdirigerats till öns södra flygplats.

Försämrad luftkvalitet

Luftkvalitén nära utbrottsplatsen har försämrats under veckan. Personer med hjärt- och lungproblem, astma och gravida rekommenderas att undvika att vistas utomhus i närområdet. Situationen väntas bli bättre under helgen om vindriktningen vänder.

Den seismiska aktiviteten minskade inledningsvis under veckan men ökade under torsdagen och fredagen både i antal och styrka, den starkaste med en uppmätt magnitud på 4,3 enligt Spaniens seismologiska institution. Epicentrum uppges huvudsakligen vara 10-15 kilometer under vulkanens mittpunkt.