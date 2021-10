Ylva Johansson: Lukasjenko använder migranter för att straffa EU

Omkring 16 000 migranter beräknas ha korsat den belarusiska gränsen till Polen illegalt sedan augusti i år. Flera tusen ska också ha passerat de belarusiska gränserna till Litauen och Lettland under året.

Enligt EU använder Belarus ledare Alexander Lukasjenko migranterna för att destabilisera unionen. Detta skulle vara ett straff för de sanktioner EU infört som svar på vad man anser är riggade val, och för att flera EU-länder tagit emot belarusiska oppositionella som är på flykt.

– Han har lurat och bjudit in människor att komma till Minsk och sen körs de till gränsen med löften om att man får komma in i Tyskland. Det är inte flyktingar. Belarus är inte under ett flyktingtryck, säger EU-kommissionären Ylva Johansson till Utrikesbyrån.

”Sanktionerna biter”

Att ta sig till EU-gränsen kan kosta så mycket som 200 000 kronor. Ylva Johansson säger att det också blir en inkomstkälla för en desperat Lukasjenko.

– Sanktionerna biter och det betyder att han blir allt mer desperat. Hans syfte är att pressa EU så mycket att det blir en diskussion om man borde lätta på sanktionerna. Det ska vi absolut inte göra.

Enligt Ylva Johansson har Lukasjenko inte lyckats, alla EU-länder är eniga om att sanktionerna ska kvarstå. Fler sanktioner kan dessutom bli aktuella i framtiden.

– Det är en helt illegitim ledare som vi vet tar till våld och inte respekterar människoliv. Det finns ingen anledning att vi skulle ge oss inför hans hot.

Kan eskalera

Lukasjenko har anklagat EU för att vilja starta ett tredje världskrig med sin press på landet. Eskalerar situationen kan det kosta människoliv, menar Johansson.

– En desperat ledare av Lukasjenkos typ kan göra de mest oförutsägbara saker. Det som oroar mig mest är att människoliv kan gå till spillo. Vi har redan sett sex döda personer på den belarusiska sidan av gränsen mot Polen.

