Våldsamma protester i Grekland mot ny demonstrationslag

Protester mot den nya demonstrationslagen genomfördes i ett tiotal städer i Grekland under torsdagen.

I huvudstaden Aten samlades minst 10 000 demonstranter utanför det grekiska parlamentet efter att lagförslaget röstats igenom.

Polis ska ha använt tårgas efter att delar av demonstranterna kastat brandbomber, rapporterar nyhetsbyrån AP. Nio demonstranter greps och sex poliser skadades i de våldsamma sammandrabbningarna.

Våldsamma protester bröt ut i den grekiska huvudstaden Aten efter att parlamentet klubbat en ny demonstrationslag. Foto: Angelos Tzortzinis/AP

Gatuprotester vanliga

Mindre gatuprotester har varit ett återkommande inslag i Grekland sedan den ekonomiska krisen 2009. Den konservativa grekiska regeringen menar att demonstrationerna återkommande orsakar störningar i trafiken och får konsekvenser för handeln.

– Rätten att hålla fredliga demonstrationer måste skyddas, men det måste göras på ett sätt som inte påverkar verksamheten i en hel stad, sa premiärminister Kyriakos Mitsotakis under den andra och sista debattdagen i parlamentet, enligt AP.

Vänsterledaren: Ni är rädda för samhällets ilska

Enligt den nya lagen, som röstades igenom i parlamentet med 187 mot 101 röster, ska myndigheter kunna förbjuda mindre demonstrationer om de anses utgöra fara för allmänheten. Arrangörerna till gatuprotesterna ska även hållas ansvariga för eventuella skador som demonstranterna orsakar.

Coronapandemin har slagit hårt mot Grekland och landet väntas under hösten gå in i en djup ekonomisk kris. Vänsterpartiet Syrizas ledare Alexis Tsipras, premiärminister åren 2015–2019, har anklagat regeringen för att införa den nya lagen i hopp om att undvika stora arbetarprotester under hösten.

– Ni är rädda för samhällets reaktioner och ilska. Därför förbereder ni detta förtryck, sa Alexis Tsipras i parlamentet.