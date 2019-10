Världens första forskningsflyg för långdistans har landat i Sydney

49 passagerare och personal ombord var utrustade med EEG för att övervaka hjärnvågsaktivitet. Testerna kontrollerade melatonin-nivåer, så att data kunde samlas in under den långa flygningen. Detta görs för att utveckla ett flygplan som är specifikt anpassat efter både passagerarnas och personalens behov. Testerna avser att minska pilottrötthet ochminska passagerarnas jetlag. Flygbolaget samarbetade med två australiska universitet för att övervaka hur jetlag påverkade hälsan hos passagerare och besättningsmedlemmar när de korsade flera tidszoner.

Efter att ha gått ombord på flygningen ställde passagerarna sina klockor till Sydney-tid och hölls vakna tills det blev natt i östra Australien med belysning, motion, koffein och en kryddig måltid.

Sex timmar senare serverades de en måltid med mycket kolhydrater, blev tillsagda att undvika skärmar, och lamporna dimmades ned för att underlätta sömnen under natten.

Universitetsforskare inkopplade

Professor Marie Carroll, en forskare från Sydney University som genomförde experimentet, berättade för AFP att hon förväntar sig att det innovativa tillvägagångssättet skulle leda till ”absolut minimal” jetlag.

– Jag förväntar mig att de kommer att ha en normal dag idag och en normal nattsömn ikväll,” sa hon och tilllade att hon kände sig ”otroligt bra” med tanke på flygtiden.

– Det är ett experiment för att se om flygbolagen kan justera sitt schema för mat, dryck, träning och belysning så att de synkroniseras med destinationstiden, fortsätter hon.

Pilotföreningen oroad

De fyra piloterna ombord – som roterade mellan sina arbetspass – bar också apparater som mätte deras hjärnvågor och vakenhet. Den australiska och internationella pilotföreningen, som representerar Qantas piloter, har dock väckt oro över huruvida piloter kommer att få tillräckligt med stöd under långflygningar för att kunna prestera när de jobbar och samtidigt genomgår tester.



– Vi bär en aktivitets-klocka, en ljusmätare, och testerna genomförs under omkring tre veckor. Så vi tittar både på vad som händer före flygningen, under flygningen och effekterna av dessa flygningar efteråt. Med de uppgifterna hoppas vi få mycket mer insikt om effekterna av långdistansflygning, säger flugbolagets förstepilot Sean Golding.

Flygbolaget säger att testresorna bara är en aspekt av det arbete de gör för att se till att flygningarna körs säkert. Qantas införde förra året den första direktflygningen från den västra australiska staden Perth till London, en 17-timmarsresa som är en av de längsta passagerarflygningarna i världen.