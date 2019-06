Vildsvin gick loss på tunnelbanestation i Hongkong

Bilder på sociala medier visar hur vildsvinet halkar runt inne på tunnelbanestationen Kennedy i sydvästra Hongkong. En kvinna i 50-årsåldern fick lindriga skador på benen och fördes till Queen Mary-sjukhuset, enligt South China Morning Post.

Det meterlånga vildsvinet sågs promenera på Forbes street innan det smet ner i tunnelbanan. Där konfronterades det av säkerhetsvakter klockan åtta lokal tid.

Vild och våldsam

Säkerhetsvakterna lyckades barrikadera in vildsvinet efter att det tagit sig ner för rulltrapporna. Därefter väntade de tills viltvårdare kunde komma och söva djuret.

Innan vildsvinet kunde fångas in hade det slagit sig själv blodigt i sina flyktförsök. Bilder visar hur djuret blöder från benen.

Allt vanligare

De senaste åren har det blivit mer och mer vanligt att vildsvin rör sig in i Hongkong. Under 2018 togs 929 vildsvinsrelaterade klagomål emot, enligt National geographic. Tidigare under onsdagen omhändertogs ett annat vildsvin i området Central.

Vildsvinen har blivit fler i Hongkong, och lokala politiker uppmanar allmänheten att sluta vara så snälla mot dem. Foto: Vincent Yu / AP / TT

Lantbruksdepartementet har en styrka på sex personer som enbart arbetar med vildsvinsproblemet, och som planeras att tredubblas i storlek innan slutet av 2019.

Lokala politiker har uppmanat folk att ”sluta vara så snälla” mot djuren, efter flera incidenter där människor skadats av djuren. I oktober förra året knuffade ett vildsvin omkull en äldre man och en kvinnlig säkerhetsvakt, och bet dem.