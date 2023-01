WHO: Ingen stor covidrisk från Kina

Den nya varianten XBB 1.5, som även kallats ”Kraken”, sprids just nu i stor utsträckning i USA. Något som gör att WHO rekommenderar att reserestriktioner införs ”på ett icke-diskriminerande sätt”. Exakt vad det innebär är dock oklart då man samtidigt sa att man inte rekommenderar covidtestning av resenärer från USA.

Inget hot från Kina

Angående den mycket stora smittspridningen i Kina menar WHO att denna inte utgör någon risk för Europa, eftersom båda regioner just nu ser en spridning av samma två varianter av viruset. Något WHO baserar på data från kinesiska myndigheter.

WHO:s europeiska regionchef Hans Henri P. Kluge fick en fråga om huruvida det går att lita på Kinas officiella covid-statistik, eftersom de själva tidigare kritiserat landet för att undanhålla information, men svarade endast att de ”har ett samarbete” mellan WHO centralt och regionalt.

Munskydd på flygplan

Samtidigt rekommenderar WHO att personer som befinner sig i vad man kallar ”högrisksituationer”, som till exempel långa flygningar, bör bära munskydd. Något man menar bör rekommenderas för alla regioner där smittspridningen är hög, vilket just nu är hela världen.

Dessutom rekommenderar man att länder spårar vilka varianter av covid som sprids, bland annat genom analys av avloppsvatten på flygplatser.