WHO: Var tredje barn och mer än varannan vuxen i Europa är överviktig

Rapporten presenterades på tisdagen.

Enligt WHO är övervikt en av de främsta dödsorsakerna i Europa och ligger bakom mer än 1,3 miljoner dödsfall i världen varje år. Fetma ökar dessutom risken för sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2.

I vissa europeiska länder väntas fetma gå om rökning som den främsta risken för obotbar cancer inom de närmaste decenniumen.

Var tredje barn

I Europa är 59 procent av de vuxna – 63 procent av männen och 54 procent av kvinnorna – samt var tredje barn – 29 procent av pojkarna och 27 procent av flickorna – överviktiga eller lever med fetma, enligt WHO:s rapport ”WHO European Regional Obesity Report 2022”.

Enligt WHO är 44 miljoner barn under fem år överviktiga. Det motsvarar 7,9 procent av alla barn i den åldersgruppen.

De högsta nivåerna av fetma generellt finns i Medelhavsregionen och östra Europa.

Fetma beskrivs också en pågående pandemi av världshälsoorganisationen.

Fetma och covid-19

Covid-19 nämns också som en bidragande orsakat till den fortsatta utbredningen.

Under pandemin har många förändrat sina mat- och träningsvanor till det sämre. WHO befarar att förändringarna kommer att få konsekvenser under många år framöver och kan vara svåra att ändra, enligt rapporten.

Studier från flera europeiska länder indikerar också att barn och ungas vikt ökat under pandemin.

Kremlin Wickramasinghe, läkare och en av personerna bakom rapporten, säger i ett pressmeddelande att våra omgivningar påverkar vår vikt.

– Exempelvis påverkas barns och ungdomars liv av digitala miljöer, inklusive marknadsföring av ohälsosam mat och dryck, säger han.