”0,7 hoitajaa vanhusta kohti”

Suomessa suositus on 0,5 hoitajaa vanhusta kohden. Nyt moni kansanedustaja vaatiikin hallitukselta sitovaa lakia vähintään 0,7 hoitajasta vanhusta kohti.

Jos vanhustenhoitoon säädettäisiin lailla 0,7 hoitajan mitoitus yhtä hoidettavaa kohti, siihen tarvittaisiin työnantajien arvion mukaan noin 250 miljoonaa euroa lisää rahaa vuodessa.

Ruotsalainen Attendo on yksi yrityksistä, joita syytetään hoidon puutteista, mikä on saanut myös yrityksen osakekurssin keinumaan Tukholman pörssissä.

Kuuden asukkaan kuoltua ja kymmenen hoitajan irtisanouduttua vain kuukauden sisällä viranomaiset päättivät sulkea Attendon upouuden hoivakodin Alavudella.

Viranomaiset tutkivat, johtuvatko kuolemantapaukset Attendossa ja muissa Suomen hoivakodeissa vääränlaisesta ja puutteellisesta hoidosta.

– Voiko kuolema johtua todellakin hoitovirheestä, laiminlyönneistä, se on nyt valvontaviranomaisen tehtävä. Luotan, että nämä tutkitaan nyt perinpohjaisesti, tarvittaessa poliisin kanssa, toteaa Suomen perhe- ja peruspalveluministeri (C) Annika Saarikko.

Uusia työntekijöitä tarvitaan tuhansia

Suomen hoitokotien puutteiden ja ongelmien paljastuksissa keskipisteenä ovat olleet ennen kaikkea yksityiset hoivayritykset.

Attendo on suurin yksityinen toimija Suomen vanhustenhoidossa, yrityksellä on Suomessa noin 400 hoivakotia. Attendo on saanut ankaraa kritiikkiä ja se on joutunut monesti pyytämään tiedotusvälineissä anteeksi puutteita, joita on havaittu yrityksen hoivakodeissa.

Haminassa, brittien omistaman hoivayhtiö Esperi Caren palvelutalossa kävi vuorostaan ilmi, ettei talossa ollut ajoittain lainkaan hoitajia. Lisäksi useammassa hoivakodissa ei ole joinain päivinä ollut henkilökuntaa, joka olisi koulutettu jakamaan lääkkeitä.

Työntekijöiden edustusjärjestöt ovat arvioineet, että uusia työntekijöitä tarvittaisiin tuhansia.

Vanhuspalveluiden uudistustyö käynnissä

Vanhuspalveluiden tilannetta tällä viikolla pohtimaan kokoontunut hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä on päättänyt aloittaa vanhuspalvelulain kokonaisvaltaisen uudistamistyön jo tällä hallituskaudella.

Virkamiesryhmä aikoo tarkastella vanhuspalvelujen osa-alueista ainakin ennaltaehkäiseviä palveluita, henkilöstöasioita, hoidon laadun varmistamista, valvontaan liittyvää sääntelyä sekä palvelutarpeen arviointia.

Esitykset lainsäädännön muutoksista on tarkoitus toimittaa tämän vuoden loppuun mennessä.