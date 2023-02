15 minuter från Uutiset palaa ruutuun helmikuussa

15 minuter från Uutisten kevätkausi alkaa sunnuntaina 12. helmikuuta ja ohjelmaa juontamassa nähdään taas tuttu kaksikko Jasmin Lindberg ja Hanna Paimela Lindberg.

– Ohjelman ensimmäisestä jaksosta on nyt kulunut vuosi ja on mahtavaa, että kolmas kausi on nyt lähdössä käyntiin. Tuntuu tärkeältä, että SVT jatkaa satsaamista suomenkieliseen ajankohtaistuotantoon, sanoo Jasmin, joka on ollut mukana ohjelman ensimmäiseltä kaudelta asti.

Luvassa on jälleen yhdeksän jaksoa, joissa käsitellään ruotsinsuomalaisia koskevia aiheita laidasta laitaan: Mistä johtuu, että Ruotsissa ei tilastoida suomen puhujien määrää? Mikä ruotsinsuomalaisia yhdistää vai yhdistääkö mikään? Entä millaiselta näyttää ruotsinsuomalainen rakkauselämä: Mikä on resepti parisuhteen onnistumiselle, kun osapuolet tulevat eri kulttuureista?

Myös Suomessa myöhemmin keväällä käytävät eduskuntavaalit pääsevät tarkasteluun – ulkosuomalaisesta näkökulmasta tietenkin.

– Luvassa on monipuolinen kokonaisuus ja kiinnostavia vieraita Itämeren molemmilta puolin. Tuntuu myös erityisen hauskalta, että olemme tekemässä ruotsinsuomalaisten päivän viikonlopulle tällä kertaa erityispitkän jakson, ohjelman tuottaja Marika Pietilä sanoo.

Lähetysaika: Sunnuntaisin klo 16.05 SVT2-kanavalla ja SVT Playssä jo edeltävänä yönä. Ohjelmaa ei lähetetä eduskuntavaali-iltana 2. huhtikuuta eikä pääsiäisenä 9. huhtikuuta. Vaali-iltana SVT2:lla nähdään SVT Uutisten perinteinen eduskuntavaalilähetys.