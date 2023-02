Uusi tutkimus: Riski eroon on pienin parisuhteissa, joissa molemmat puhuvat ruotsia

Åbo Akademin uudessa tutkimuksessa on seurattu kaikkia Suomessa asuvia aviopareja vuosina 1975 ja 1980 ja tutkittu, jos pariskuntien pääkieli, suomi tai ruotsi, vaikuttaa avioeroriskiin.

– Yleisesti ottaen ruotsinkielisten pariskuntien avioeroriski on Ruotsissa yhtä suuri kuin suomenkielisten pariskuntien Suomessa. Suomenruotsalaiset ovat siis ne, jotka erottuvat joukosta ja joiden avioeroriski on alhainen, sanoo professori Jan Saarela Åbo Akademista.

Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että avioeroriskiin vaikuttaa myös se, valitseeko kaksikielinen pariskunta yhteiseksi kielekseen suomen vai ruotsin.

– Olemme havainneet, että tilanteissa, joissa toinen kumppani on taipuvainen kääntymään toisen kumppanin äidinkielen puoleen ja se on suomi, avioeroriski näyttää olevan vielä suurempi, kun taas päinvastoin, jos se on ruotsin kieli, sanoo Saaristo.

Syytä avioeroon ei kuitenkaan ole selvitetty

Tutkijoiden mukaan sosiodemografisilla tekijöillä, kuten koulutuksella ja asuinpaikalla, ei ollut vaikutusta avioeroon. Saarela arvioi, että avioeroriski ei kuitenkaan määräydy pelkästään kielen perusteella.

– Avioeroriski on useinmiten suurempi, kun verrataan eri kulttuureista tulevia aviopareja. Jos pariskunnat ovat samankaltaisia, he kommunikoivat usein samankaltaisemmin ja heillä on enemmän samoja arvoja.