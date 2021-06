Ahvenanmaa 100 vuotta – juhlaa vietetään koko vuosi

Ahvenanmaalla on aloitettu saarimaakunnan itsehallinnon satavuotisjuhlinta. Varsinainen merkkipäivä on kuitenkin vasta vuoden päästä. Pitkään juhlaan on toisaalta syytä, sillä nykyiseen itsehallintoon johtanut tapahtumaketju oli pitkä ja Maarianhaminan näkökulmasta myrskyinenkin.