Aiempi suurlähettiläs Pertti Torstila: Suomen ja Unkarin suhde erityisen läheinen

Unkari on luvannut ratifioida Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden helmikuun alussa. Unkari on Turkin ohella toinen niistä maista, jonka hyväksyntää jäsenyydelle on saatu odotella. Suomella on kuitenkin erityisen läheinen suhde Unkariin. Näin arvioi Suomen entinen Unkarin ja Ruotsin suurlähettiläs Pertti Torstila.