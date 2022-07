Ainutlaatuinen ikoninäyttely Tukholman suomalaisessa ortodoksisessa kirkossa

Alm on maalannut ikoneja yli kaksi kymmentä vuotta. Myös kirkon ikonostaasi eli alttarin ja kirkkosalin erottava seinä on koristettu hänen teoksillaan. Ikonikerääjäksi Gotlannissa asuva taitelija ryhtyi toden teolla koronan aikana. Nyt runsas kokoelma on esillä Pyhän Nikolaoksen kirkon tiloissa Tukholman Södermalmissa.

– Tämä on ensimmäinen metalli-ikoninäyttely Ruotsissa minun tietääkseni, kertoo Alm.

Perinteisiä malleja noudattavien ikonien historia ulottuu 1600-luvulle

Näyttelyn vanhin ikoni on 1600-luvulta. Juuri silloin vanhauskoiset irtautui Venäjän ortodoksisesta kirkosta.

– He joutuivat sitten muuttamaan ympäri maailmaa, lopuksi Amerikkaankin, kertoo Alm.

Vanhauskoisten seurakunnat löytyvät lähempääkin. Niitä on runsaasti toisella puolella Itämerta – Virossa ja Latviassa. Sinne ne päätyivät maiden ollessa Ruotsin kuninkaan alaisuudessa.

Alm kertoo, että esimerkiksi riikalaisille vanhauskoisille ikonimestareille oli tyypillistä käyttää viininlehtiä koristemotiivina. Näyttelyn järjestäjä kuvailee vanhauskoisten ikoneja omaleimaisena ilmiönä. Ne ovat myös uskollisia tietyille malleille, joita ei juuri muuteta, hän lisää.