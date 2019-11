Alihoitajien luottamushenkilö: ”Jo nyt henkilökunta on ylikuormittunut”

Karoliininen yliopistosairaala ilmoitti keskiviikkona toista kertaa tänä vuonna irtisanovansa satoja työntekijöitä.

Toukokuussa irtisanomisvaroitus koski 550 hallinnollista virkaa. Nyt vuorossa on hoitohenkilökunta: 250 lääkäriä ja 350 alihoitajaa saa lähteä. Uudet irtisanomiset olivat alihoitajien luottamushenkilö Mirja Räihän mukaan yllätys kaikille.

– Me ammattiliittoihmiset olemme hyvin tietoisia siitä, millainen budjettialijäämä on. Olemme tienneet, että lokakuussa se oli 1,5 miljardia, että se on sellainen summa, jota ei saa korjattua ilman, että se vaikuttaa vakavasti sairaalan toimintaan.

Talousvaikeudet ovat kärjistyneet tänä vuonna äärimmilleen. Tulosennusteen mukaan sairaala on jäämässä 1,6 miljardia kruunua tappiolle.

”Jos yksikin on sairas, tulee tuplatöitä”

Osa yliopistosairaalan aiemmista tehtävistä on ulkoistettu muille tahoille, ja nyt sairaalan johto näkee, että henkilökuntaa on kavennettava uuden pienemmän vastuualueen mukaiseksi. Räihä uskoo, että henkilökunnan karsiminen heikentää sekä potilasturvallisuutta että koko sairaalan työolouhteita.

– Meillä on tällä hetkellä henkilökuntatilanne, joka ei kestä edes sitä, että yksi on sairas. Jos yksi on sairas, joku toinen joutuu tekemään senkin työt.

Sairaalan johto ei voinut eilen luvata, että muutokset eivät vaikuta potilasturvallisuuteen. Johto kuitenkin vakuuttaa, että potilaita ja hoidon laatua tullaan priorisoimaan jatkossakin.