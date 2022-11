Amnesty Iranin protesteista: ”Pelko väkivallasta ei ole vaientanut ihmisiä”

Iranissa on puhjennut viime aikoina suuria mielenosoituksia, joissa on vaadittu naisten aseman ja oikeuksien parantamista. Iran on nyt myös langettanut ensimmäisen kuolemantuomion mielenosoituksiin liittyen. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Iranin ihmisoikeustilanne on ollut jo pitkään huono.