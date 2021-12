Sosiaalidemokraattien kannatus on noussut lähes neljä prosenttiyksikköä ja on nyt reilut 29 prosenttia. Puolue on saanut uusia kannattajia sekä poliittisen kentän vasemmalta että oikealta laidalta.

Kannatusmittaus toteutettiin lähes kuukauden mittaisella jaksolla. Niinpä sosiaalidemokraattisiin ministereihin reilun viikon aikana kohdistuneet mediakohut eivät välttämättä erityisesti näy tuloksissa.