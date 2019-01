Analyysi: Ympäristöpolitiikka hallituksen uusi visio

Valtiotieteilijä Jaakko Turusen mielestä hallitusjulistus vahvistaa käsitystä siitä, että sosialidemokraateille on ollut tärkeintä jatkaa pääministeripuolueena. Vahvasti esille nostettu ympäristöpolitiikka on nyt hallituksen uusi visio, josta kaikkien on helppo olla samaa mieltä.

