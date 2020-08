Appi auttaa toimintarajoitteisia lapsia kuntoutumisessa

Rosenlundin sairaalan kuntoutuskeskuksessa työskentelevä fysioterapeutti Anna Dejler on ollut mukana ideoimassa lapsille suunnattua appia eli sovellusta. Hän kertoo sovelluksen alentavan kynnystä, kun kuntoutus aloitetaan.

Sovelluksessa piirretty päähenkilö Undra kannustaa lapsia esimerkiksi tutustumaan etukäteen kuntoutustilan eri aktiviteetteihin ja laitteisiin.

– Sitten kun he tulevat, he tietävät mihin ovat tulleet, ja on helppoa osallistua hoitoon, Anna Dejler kertoo.

Katso video, jolla Anna Dejler kertoo lisää sovelluksesta ja näyttää miltä kuntoutuskeskuksessa näyttää.