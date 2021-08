Axevallan perinteinen kesätapahtuma täyttyi iloisista jälleennäkemisistä

Axevallan kesätapahtumassa nähtiin iloisia jälleennäkemisiä. Viime vuonna tapahtumaa ei järjestetty koronapandemian vuoksi lainkaan, ja monille juuri yhdessäolo oli viikonlopun tärkein anti.

– Olosuhteisiin nähden tämä on ollut ihan mukava viikonloppu. Ihmiset ovat varmaan viihtyneet, ja lyhyellä varoitusajalla on saatu aikaiseksi paljon ohjelmaa, Karlskogassa asuva Niina Slagner totesi.

– Tunnelma oli tosi positiivinen. Sen huomasi, että on ollut patoutunutta tarvetta tulla tänne. Siinä mielessä tykkäsin, niin ikään karlskogalainen Jouni Slagner sanoi.

Musiikkitarjonta lämmitti monien mieltä, etenkin ne ohjelmanumerot, joissa pannaan jalalla koreasti.

– Tosi hyvältä tuntui. Se oli yllätys, miten paljon tansiin on panostettu. Me tulimme juuri sen takia, Runhällissa asuva Jouni Keränen muikisteli.

– Joo, ja on mahtavaa, että perinteistä ohjelmaa pidetään yllä – on kulttuuria, tanssia ja tanssiorkestereita ja karaokea, spångalainen Jaana Pohjonen komppasi.

Nuoria mukaan – miten temppu tehdään?

Yhteinen huolenaihe osallistujilla oli jälleen se, mitä pitäisi tehdä, jotta myös nuoret ikäluokat saataisiin osallistumaan tapahtumaan.

– Nuoria tietysti pitäisi saada enemmän. Siitä kaikki ovat samaa mieltä, mutta kukaan ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä. Se on ongelma, tukholmalainen Keijo Winsten puntaroi.

– Kyllä tässä Axevallan kesässä musiikki on tärkeää. Musiikkijuhlan aistiminen tulee ensimmäisenä esille. Sitten tulee muu kulttuuri, kirjallisuus ja teatteri sitten siinä ohessa, tukholmalainen Henry Saarinen linjasi.

– Voisi kai tuoda nuoria taitajia tänne kerta kaikkiaan esittämään jotakin. Ehkä tulisi muitakin nuoria mukaan sitten, Jouni Slagner aprikoi.

Kaksi tapahtumaa yhteen

Ruotsinsuomalaisten keskusliitossa tilanne on tiedostettu jo hyvän aikaa sitten. Axevallan kesätapahtuman tulevaisuus halutaan turvata. Tehtävä ei ole kuitenkaan yksinkertainen, ratkaisua on haettava monesta eri suunnasta. Yksi keinoista on niputtaa kaksi perinteistä ruotsinsuomalaista tapahtumaa yhdeksi.

– Yhdistimme Axevallan kesän ja RSKL:n kesäfestivaalin. Teimme sen nimenomaan kerätäksemme voimia, että saadaan uutta intoa ja uutta voimaa. Näin ollen festivaalin nimi tästä eteenpäin on Axevalla ja aina kyseessä oleva vuosi niin kuin nyt Axevalla 2021, RSKL puheenjohtaja Pirkko Karjalainen totesi.

– Tämä on erittäin tärkeä asia kaiken kaikkiaan, koska eihän se ole mitään uutta, että painitaan ja etsitään nimenomaan uusia toimijoita. Haluamme, että toisen ja kolmannen polven ruotsinsuomalaiset löytävät tänne. Olemme Axevallan kansankorkeakoulun päämiehiä, ja sillähän on hyvin merkittävä rooli myös. Koululla on kursseja ja koulutusta nimenomaan kielen elvytykseen.