Barents keskuksen tulevaisuus edelleen epäselvä

Barentsin keskusta visioineet, kaavaillivat tontille muun muassa liiketiloja, hotellia ja lukiota. Muuttovalmista piti tulla vuoden 2019 loppuun mennessä. Täydessä käynnissä olevan rakennustyömaan sijaan rajalla ammottaakin työmaan pohja, jolla työt eivät lähde käyntiin. Tontin omistajayhtiön Concentin toimitusjohtaja jättää palstan kohtalon yhtiön velkojien ratkaistavaksi. Concentin toimitusjohtajan Björn Sahlströmin mukaan tontti siirtynee velkojille kuukauden kuluessa. Paikkakuntalaiset alkavat kypsyä rajalla aukeavaan näkymään.

– Aivan inhottava juttu, tällaisella paikkaa vielä. Olisihan se ollut sievempi, jos tähän olisi tullut hotelleja ja koulu ja mitä tähän luvattiin, haaparantalainen Riitta Kärkkäinen moittii.

”Sopimus täytyy kumota”

Myös kaupungintalolla on mitta tullut täyteen. Tontin omistajayhtiö Concent ilmoitti jo kesällä, ettei se aio rakentaa tontille Haaparannan kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Kunnan mukaan sopimus pätee edelleen. Haaparannan kunnanneuvoksen Peter Waaran mukaan

– Lähden siitä, että niin kauan kun meillä on sopimus, niin sitä noudatetaan. Nyt he sanovat, etteivät he aio sitä tehdä. Silloin odotan, että he kumoavat sopimuksen, jotta kunta voi jatkaa neuvotteluja uuden osapuolen kanssa, Haaparannan kunnanneuvos Peter Waara sanoo.