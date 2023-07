Uusi raportti: Bussikuskeista on pulaa koko maassa

Tulevien kolmen vuoden aikana linja-autoalan on rekrytoitava 8 100 uutta kuljettajaa, selviää kuljetusalan työnantajaliiton uudesta raportista. Syitä pulaan ovat muun muassa eläköitymiset ja bussiliikenteen kasvanut kysyntä. Tämän lisäksi moni kuljettaja lähti pandemian aikana muihin töihin.

– Raporttimme mukaan seuraavien kolmen vuoden aikana eläkkeelle jää noin 2 500 bussinkuljettajaa, sanoo Kuljetusalan työntekijöiden ammattipätevyydestä vastaava johtaja Caj Luoma.

Lisää naisia ja nuorempia bussikuskeja

Suuren rekrytointitarpeen ohella, yritykset kokevat myös työvoiman löytämisen olevan haastavaa. Caj Luoma, joka vastaa työntekijöiden saatavuudesta haluaa muun muassa että kuljettajien ikärajaa alennettaisiin 18 vuoteen ja että yhä useampi nainen kiinnostuisi ammatista.

– Nykyiset tutkimukset osoittavat, että julkisessa liikenteessä työskentelevät koulutetut nuoret eivät ole yliedustettuina loukkaantumistapauksissa.

Caj Luoman mukaan Ruotsissa on noin 25 000 bussikuskia tällä hetkellä ja vain 11-12 prosenttia heistä on naisia.

– Haluamme rekrytoida enemmän naisia ja näyttää, että ala sopii molemmille sukupuolille. Yleisesti ottaen uskon, että on esiteltävä, mistä alalla on kyse ja mitä uramahdollisuuksia on tarjolla.