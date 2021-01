Ceija Stojkan 140 maalausta muistuttavat keskitysleirin kauheuksista

Itävaltalainen Ceija Stojka oli 10-vuotias kun natsit vangitsivat hänet ja hänen perheensä. Hän joutui käymään läpi niin Auschwitzin, Bergen-Belsenin kuin Ravensbrückin keskitysleirien kauhut.

Stojka alkoi maalata, piirtää ja kirjoittaa kokemuksistaan 55-vuotiaana. Malmön Konsthallissa pidettävään Stojkan näyttelyyn on koottu 140 teosta. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Stojkan teoksia on esillä näin kattavasti Ruotsissa.

Videolla sihteeri Marian Wydow romanien tieto- ja osaamiskeskuksesta kertoo, miksi on tärkeää, että Ceija Stojka uskalsi kertoa kokemuksistaan.