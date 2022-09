Näin suomalaistaustainen demokraattipoliitikko näkee Ruotsin poliittisen tilanteen

Ruotsissa uuden hallituksen muodostaminen on käynnissä moderaattien puoluejohtajan Ulf Kristerssonin johdolla. Hallitusratkaisusta neuvottelevat moderaatit, ruotsidemokraatit, kristillisdemokraatit ja liberaalit.

Ruotsin ja Pohjoismaiden politiikkaa on seurannut kiinnostuksella myös Washingtonin osavaltion parlamentin demokraattipoliitikko, senaattori Marko Liias, jolla itsellään on juuria Suomessa.

”Ihmisten jakaantuminen vaikuttaa”

Liias on sitä mieltä, että Yhdysvaltojen kuva Ruotsista on muuttumassa.

– Ruotsalaiset, niin kuin monet amerikkalaiset, ovat jakaantuneet aika tasaisesti. Ruotsidemokraatit eivät voittaneet enemmistöä, mutta puolue on kasvamassa. Meillä on samat ongelmat, että Amerikan kansa on jakaantunut, ja se vaikuttaa moneen päätökseen, senaattori Liias sanoo.

Vertaa Ruotsia Yhtysvaltoihin

Liias peilaa Ruotsin poliittista kehitystä Yhdysvaltain poliittiseen tilanteeseen. Hänen mukaansa neljä vuotta Yhdysvaltain entisen presidentin, Donald Trumpin vallan alla on herätellyt kansalaisia.

– Minusta ollaan nähty Trumpin aikana, että hänen ideansa ei toimi.