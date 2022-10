DNA-testit näyttävät: Moni ruotsalainen tulee nykyisestä Suomesta

Tiedetoimittaja Karin Bojsin mukaan DNA-tekniikan avulla voi todistaa, että ihmisiä on liikkunut Ruotsin ja Suomen välillä satoja vuosia. Varsinkin Itä-Ruotsissa monilla on esivanhempia, jotka ovat tulleet aikoinaan Ruotsista. Itämeren yli on liikkunut ihmisiä kumpaankin suuntaan, Ruotsin ja Suomen rannikoiden välillä.