Domino Kai voi saada Raoul Wallenberg -palkinnon

Palkinto jaetaan Raoul Wallenbergin hengessä työskentelevälle ehdokkaalle, joka on erityisesti lasten ja nuorten parissa edistänyt tietoisuutta esimerkiksi muukalaisvihasta ja suvaitsemattomuudesta yhteiskunnassa.

Viisi ehdokasta

Ehdokkaat vuonna 2021 ovat Karin Fridell Anter, joka on tukenut pakolaisnuoria, Khalid Mohammed, joka on osallistanut syrjäytymisvaarassa olevia nuoria yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi, Tobias Rawet, joka on levittänyt tietoisuutta juutalaisvainoista jo 24 vuoden ajan, Victoria Escobar, joka oli perustamassa järjestöä Changers Hub, joka luo toivoa syrjäytyneillä tai syrjäytymisvaarassa olevilla alueilla. Ja viides ehdokas on Domino Kai, joka on työskennellyt 30 vuoden ajan romaniryhmien puolesta. Hän on taistellut ennakkoluuloja vastaan esimerkiksi kouluttamalla syrjintälainsäädännön sisällöstä, kirjoittamalla ja luennoimalla.

Palkinnon saaja selviää 27. elokuuta.