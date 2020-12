Ehdotus tutkijalta: Meänkielelle ja kveeninkielelle yhteinen kirjakieli

Eira Söderholm on Tromssan yliopiston eläkkeellä oleva apulaisprofessori, joka on tehnyt Norjassa töitä kveenin kielen parissa 40 vuoden ajan. Hänen kynästään on esimerkiksi kveenin kielioppi.

Söderholm sanoo, että meänkielen ja kveeninkielen samankaltaisuus on silmiin pistävää:

– Nehän on kuin kaksi marjaa, hyvin samanlaisia. Nehän ovat samalta alueelta kotoisin.

Hänen mukaansa esimerkiksi sanastoa voitaisiin kehittää yhteistyössä.

Vaikeaa käytännössä

Ruotsissa ajatus meänkielen ja kveenin yhdistämisestä tällä tapaa herättää kiinnostusta, mutta yhteistyön muoto mietityttää.

Kielenhuoltaja Elina Kangas Kielineuvostosta kommentoi, että ajatus on hyvä, mutta vaikea toteuttaa. Esimerkiksi yhteisen sanaston käyttöönotto voi olla käytännössä hankalaa, eikä esimerkiksi instituutin sana välttämättä ole se viimeinen sana mitä uudistuksiin tulee:

– Jos kielen puhujat eivät ole samaa mieltä, niin silloin se ei ole käytännössä hyväksytty. Kielen käyttäjillä on viime kädessä se valta, Kangas toteaa.