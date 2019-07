Eläkeikäiset viipyvät nykyisin työelämässä: “En jää ikinä eläkkeelle”

–Minusta on vain hyvä kun pääsee joskus tekemään oikein kunnolla töitä. Se on niin kuin medisiiniä, lääkettä, toteaa eläkkeellä töitä tekevä Jussi Mäkälä.

Jussi Mäkälä ja hänen vävynsä Stig Erik Boman ovat molemmat olleet eläkkeellä jo hyvän tovin. Kumpikin heistä on kuitenkin jatkanut työntekoa myös eläkkeelle jäämisen jälkeen. He tekevät muutaman päivän viikossa puutarhatöitä vuokratyöyrityksen kautta.

–Minä en tule ikinä jäämään eläkkeelle, niin kauan kuin elän, Boman kertoo.

Kasvava työllisyys liittyy eliniän pituuteen

Ruotsin yleinen työllisyys on ollut kasvussa 90-luvusta alkaen, mutta erityisesti eläkeläisten työllisyys on kasvanut viime vuosina. SCB-tilastokeskuksen mukaan eläkeikäisten työllisyys on lähes tuplaantunut vuosien 2001 ja 2018 välillä.

Foto: SVT

Selittäviä tekijöitä on monia. Kansainvälisesti kehitystä selittänee keskimääräisen eliniän pidentyminen.

–Jos vertaamme terveyttämme vuonna 2019 siihen mitä se oli esimerkiksi sata vuotta sitten, on ilmiselvää että elämme pidempään ja olemme terveempiä, selittää työmarkkinaekonomi Anders Forslund työmarkkinatutkimusinstituutti IFAU:sta.

Omaa luokkaansa kansainvälisesti

Forslundin mukaan Ruotsi erottuu kansainvälisesti joukosta siinä, miten korkea erityisesti naisten ja eläkeikäisten työllisyys on. Hänen mukaansa tämä voi johtua Ruotsissa viime vuosikymmeninä tehdyistä eläkeuudistuksista.

–Ero aikaisempaan ei välttämättä ole kovin suuri, mutta nykyisin mitä aikaisemmin jää eläkkeelle sitä vähemmän se kannattaa taloudellisesti. Tällä voi olla vaikutus työllisyyslukuihin, sanoo Forslund.

Työnteko pitää virkeänä

Mäkälä ja Boman uskovat työnteon virkistävän, ja toivoisivat että useammalle eläkkeellä olevalle annettaisiin mahdollisuus työskennellä.

–Sanotaan näin, että minä tulen tekemään töitä niin pitkään kun pystyn laittamaan lakin päähän, ja ottamaan pois, Mäkälä summaa.