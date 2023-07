Eläkkeelle jäävä johtaja: ”Tukholman-instituutin rooli ainutlaatuinen”

Suomen Tukholman-instituutti on yksi kuudestatoista Suomen instituutista maailmalla, joiden ensisijaisena tehtävänä on edistää suomalaista kulttuuria ja tiedettä kansainvälisesti. Tukholman instituutti on kuitenkin hiljattain saanut myös kaksi ruotsinsuomalaisia palvelevaa tehtävää Ruotsin valtiolta.

– Toinen on kansallinen resurssikirjasto ja toinen suomen kielen ja kulttuurin levittäminen Ruotsissa, instituutin johtaja Anders Eriksson sanoo.

Se, että Suomen instituutti toteuttaa sekä Suomen valtion että jonkin toisen maan antamia toimeksiantoja on Erikssonin mukaan hyvin poikkeuksellista.

– Me olemme ainut instituutti, jolla on nämä kaksi tehtävää ja se johtuu tietysti siitä, että suomen kielellä on virallinen asema täällä Ruotsissa.

Tuplaroolista taloudellista turvaa

Käytännössä sekä Suomen että Ruotsin valtion antamat tehtävät tarkoittavat myös yhtä suurta rahoitusta molemmista maista. Erikssonin pitää tätä todella hyvänä riskien vähentämisen kannalta.

– Pelkään tietysti, että myös kulttuurielämä joutuu säästöjen kohteeksi Suomessa, kun nyt halutaan leikata Suomen valtion kustannuksista. Auki on tietysti myös kysymys siitä, miten Ruotsin uusi hallitus priorisoi vähemmistöasiat.

Elokuun lopussa eläkkeelle jäävä Anders Eriksson kertoo videolla, miten instituutin tuplarooli syntyi.