Elokuvainstituutti panostaa elokuviin vähemmistökielillä

Joka kolmas ruotsalainen ei tiedä, mikä on kansallinen vähemmistö, selviää mielipidemittauslaitos Novuksen tänä vuonna tekemästä tutkimuksesta. Kulttuuriministeriö haluaa lisätä tietoa ja antaa rahaa Ruotsin elokuvainstuutille lasten- ja nuortenelokuvien tekoon kansallisilla vähemmistökielillä.

– Ruotsissa tiedetään kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä hyvin vähän, projektinvetäjä Malin Nygren Ruotsin elokuvainstituutista sanoo.

Elokuvantekijöitä kannustettava

Ensi vuoden alusta lähtien jokaisella kunnalla on oltava suunnitelma siitä, miten tehdään työtä kansallisten vähemmistökysymysten parissa. Malin Nygren on jo kiertänyt Ruotsin kunnissa pohjustamassa yhteistyötä.

– Olen saanut iloisen vastaanoton, monet ovat kanssani samaa mieltä siitä, että elokuvalla on väliä. Suuri ongelma on siinä, että elokuvantekijät eivät tee elokuvia vähemmistökielillä tai omalla äidinkielellään. Heitä on tuettava siinä.

Sameblod-elokuva herätti

Elokuvainstituutti on saanut kulttuuriministeriöltä yksi ja puoli miljoonaa kruunua vuotta kohti. Osa rahasta menee projektinvetäjän palkkaan ja loput eri vähemmistöprojekteihin.

Nygren muistuttaa Sameblod-elokuvasta, joka teki eteläsaamen kielen näkyväksi.

– Elokuva näyttää, että elokuva tosiaan voi olla merkittävä. Monet ruotsalaiset tajusivat, etteivät tienneet oikein saamelaisten historiasta.