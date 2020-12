Ennätysmoni kunta hakee vähemmistötyöhön tarkoitetun valtiontuen siirtoa

Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat ja alueet voivat vuosittain pyytää lupaa siirtää valtiontukea seuraavalle vuodelle, jos kuluvan vuoden suunniteltuja vähemmistöaktiviteetteja ei pystytty syystä tai toisesta toteuttamaan. Tänä vuonna lupaa valtiotuen siirtoon on hakenut aikaisempaa useampi kunta.

Tukholman lääninhallitukselle lähetetyistä hakemuksista käy ilmi, että pandemiavuosi perui ja viivästytti sekä kuntien vähemmistösatsauksia että kulttuuritapahtumia. Lisäksi monessa kunnassa on ollut vaikeuksia järjestää vähemmistölain vaatimia neuvonpitoja. Joissain kunnissa on jäänyt toteuttamatta myös suunniteltuja kartoituksia, hallintoaluekoordinaattoreiden rekrytointeja sekä muita pidempiaikaisia satsauksia.

Hakemuksia on tänä vuonna tullut neljätoista kappaletta. Tämä on korkein luku koskaan – aiempi huippuluku oli yhdeksän hakemusta. Hakemusten summien perusteella vähemmistöaktiviteetteja on jäänyt järjestämättä yhteensä noin 3,7 miljoonan kruunun edestä vuonna 2020.

Hakemukset viime vuosina. Foto: SVT Grafik

Huddinge päätti käyttää määrärahat

Vaikka hakemuksia tuli tänä vuonna reilusti enemmän kuin aiemmin, selvä enemmistö 66:sta suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvista kunnista ei hakenut varojen siirtoa. Näihin kuuluu esimerkiksi Huddinge.

Huddingen kunta aikoo tilata peruuntumisten myötä säästyneellä valtiotuella esimerkiksi kartoituksen toisen ja kolmannen polven ruotsinsuomalaisista vielä tämän vuoden puolella.

Suomenkielinen koordinoija Huddingessa, Marjaana Lehmonen Nilsson, toteaa, että valtiontuen siirron hakeminen olisi myös ollut hankalaa, sillä ensi vuoden menoja on lähes mahdotonta suunnitella.

– Se tuntuu vähän kohtuuttomalta vaatimukselta, että meidän pitäisi tarkkaan pystyä selittämään, että tähän ja tähän tarkoitukseen – että tältä näyttää tulevaisuus, hän sanoo.

Uppsala hakee varojen siirtoa

Uppsalassa puolestaan on edessä ensimmäinen kerta, kun kunnassa jännitetään vähemmistövarojen siirron myöntämistä. Valtiontukea on jäänyt käyttämättä noin 200 000 – 400 000 kruunua, kertoo suomenkielinen koordinoija Nina Klinge-Nygård.

– Saamme noin kaksi miljoonaa kruunua valtiontukea vuodessa, ja yleensä olemme käyttäneet kaiken, tai ehkä 1–2 prosenttia on jäänyt käyttämättä, hän kertoo.

– Olemme hakeneet 225 000 kruunun siirtoa ensi vuodelle – onnistuu jos onnistuu, hän jatkaa.

Kuten muissakin kunnissa, etenkin iäkkäille suunnatut aktiviteetit jäivät tänä vuonna järjestämättä Uppsalassa. Ensi vuodelle on vaikea suunnitella tapahtumia, mutta Uppsala toivoo voivansa käyttää siirrettäviä tukia suomenkielisen vanhustenhoidon kehittämiseen.

Päätös lähiviikkoina

Tukholman Lääninhallitus tekee lähiviikkoina päätökset siitä, mille kunnille myönnetään lupa tukien siirtoon. SVT Uutiset tavoitteli Tukholman Lääninhallitusta kommentoimaan, aiotaanko pandemia ottaa tänä vuonna huomioon vähemmistörahojen käytössä, mutta lääninhallitus ei halunnut toistaiseksi kommentoida asiaa.

Katso video, jolla haastateltavana suomenkieliset koordinoijat Marjaana Lehmonen Nilsson ja Nina Klinge-Nygård.