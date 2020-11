”Ensimmäistä kertaa näen, että äänestäminen otetaan tosissaan”

Floridassa ilmestyvän Amerikan Uutiset -lehden päätoimittaja Mikko Koskinen kävi itse äänestämässä ennakkoon ja kertoo, että ihmiset jaksoivat jonottaa jopa tuntikausia äänestyspaikalla.

– Täällä on rikottu kaikki ennakkoäänestykset pandemiasta huolimatta. En ole koskaan nähnyt, että amerikkalaiset käyvät näin laajasti äänestämässä, hän kuvailee SVT Uutisille.

Myös New Yorkissa asuva amerikansuomalainen Anneli Alperin on havainnut, että vaalien ennakkoäänestys on herättänyt mielenkiintoa.

– Ihmiset ovat jonottaneet tuntikaupalla päästäkseen äänestämään, kertoo Anneli Alperin. 86-vuotias Alperin on asunut Yhdysvalloissa 53 vuotta.

– Viruksen vuoksi en ole ollut äänestyspaikalla, mutta ilmeisesti kaikki on sujunut rauhallisesti. Ihmiset ovat jaksaneet odottaa aikansa, vaikka joillakin äänestämiseen on kulunut useita tunteja.