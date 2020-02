Kesytöntä ja hulluttelevaa suomalaista muotoilua

Muotoilija Tero Kuitusen kuratoimassa näyttelyssä Suomen Tukholman-instituutissa kävijä voi tutustua moderniiin suomalaiseen muotoiluun, ja kuten nimi lupaa Wild at Heart tarjoaa ”huumorintajua, kesyttömyyttä ja intohimoa”.

– Haluttiin näyttää mitä muutakin Suomesta löytyy kuin Alvar Aalto, Tero Kuitunen kertoo.

– Halusin tuoda esille tämän hetken tilanteen suomalaisessa muotoilussa, ja minusta se on tosi värikästä, hulluttelua, hän jatkaa.

Kuitusen mukaan muotoilu elää uutta renesanssiaikaa, jossa ihmiset liikkuvat vapaammin eri luovien alojen välillä. Esillä onkin teoksia kymmeneltä suomalaiselta taiteilijalta, muotoilijalta ja brändiltä.

– Toivon, että ihmisille jää käteen sellainen positiivinen ja hyvä mieli. Maailmassa tapahtuu ihan tarpeeksi ihan hirveitä asioita, niin halusin tähän näyttelyyn tuoda sellaista iloa ja rohkeutta, Kuitunen sanoo.

Kansainvälinen kiertue jatkuu

Tukholmaan Wild at Heart saapui Budapestistä, ja täällä näyttely on avoinna kävijöille aina 4. huhtikuuta saakka. Tukholman jälkeen näyttelyn kiertue jatkuu Tokioon, ja syyskuussa on edessä paluu Helsinkiin.