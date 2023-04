Eskilstunan koululaiset taiteilivat Tove Janssonin inspiroimina

– Minua pyydettiin kertomaan muotoilijan ammatista ja valitsemaan suomalainen taiteilija, jonka pohjalta sitten taitelisimme lasten kanssa. Valitsin Tove Janssonin, jolla on yhteys Ruotsiin, sillä hänhän opiskeli täällä. Tove on luonut upean oman maailman, ja nyt me lasten kanssa luomme heidän tämänhetkisen unelmamaailmansa Toven töitä apuna käyttäen.

Monia uusia sanoja

Hankkeen alkuunpanija, opettaja Paula Aro kertoo, että koulussa tehdään mielellään projekteja, joissa yhdistetään eri oppiaineita ja ruotsinsuomalaista kulttuuria. Kivijärven kertoessa Tove Janssonin elämästä ja omasta työstään nelosluokkalaisille, esille tuli monia uusia sanoja kuten muotoilija, lokki ja kalan suomut.

Projekti rahoitettiin Eskilstunan kunnan kulttuurikehityksen tuella.

Videolla taideviikon ensimmäisen päivän tunnelmia nelosluokkalaisten tunnilta.