Euroopan ihmisoikeustuomioistuin hylkää västeråsilaisvanhempien valituksen

EIT:n julkisessa tietokannassa kerrotaan, että tapaus on ”inadmissible”, eli sitä ei käsitellä pidemmälle oikeudessa. Asian kohdalla lukee, että hakemus on loppuunkäsitelty. Päätös on tullut tietokannan mukaan 27. elokuuta. Valitus jätettiin tuomioistuimelle 12. maaliskuuta. SVT Uutiset hakee asiaan vahvistusta EIT:n lehdistöpalvelusta.

Kuvakaappaus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tietokannasta, josta selviää, että valitusta ei oteta istuimen käsiteltäväksi. Foto: EIP