Lentoyhtiöiden korvauskäsittelyt ovat pahoin ruuhkautuneet

Arviolta sadat tuhannet matkustajat hakevat Suomessa ja Ruotsissa liikennöiviltä isoilta lentoyhtiöiltä takaisin matkalippukulujaan.

Tukholman seudulla asuva toimittaja Hanna Paimela Lindberg on yksi heistä, jotka odottavat takaisin rahojaan perutun matkan johdosta. Perhe odottaa melkein 16 000 kruunun korvausta lentolipuista, ja odottelu on kestänyt jo pari kuukautta. Lentoyhtiö Norwegian myöntää, että heidän asiakaspalvelunsa on ruuhkautunut pahoin.

Yli 90 prosenttia lennoista peruttiin

Yhtä pitkään hakemuksia käsittelevät SAS ja Finnair. Molemmat yhtiöt ovat pandemian puhjettua peruneet yli 90 prosenttia lennoistaan. Kun normaalisti Finnair kuljettaa miljoona ja SAS noin kaksi miljoonaa matkustajaa kuussa, yltää peruttujen matkojen määrä satoihin tuhansiin.

– Takaisinmaksuhakemuksia on tullut muutamassa kuukaudessa sellainen määrä, mikä normaalisti tulee kolmessa vuodessa. Olemme lisänneet henkilöstöä käsittelemään hakemuksia ja ottaneet käyttöön automatiikkaa, kertoo Finnairin mediasuhdejohtaja Päivyt Tallqvist.

Kuluttajariitalautakunnan puoleen voi kääntyä

Ruotsin kuluttajavirastoon on otettu peruttujen lentojen takia yhteyttä tavallista enemmän. Viraston ohjeen mukaan korvaushakemuksen käsittelyaika on viikko, pakettimatkojen osalta kaksi.

Jos lentoyhtiö ei vastaa kuuden viikon kuluessa, juristi Maja Lindstrand Kuluttajavirastosta kehottaa ottamaan yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan.

Hanna Paimela Lindberg toivoo kuitenkin, että lentoyhtiö palauttaa lippurahat ilman kuluttajariitalautakunnan puoleen kääntymistä.

– Ongelma on siinä se, että myös monet muut tuhannet henkilöt ottaa sinne yhteyttä. Eli miten saa yhteyden lautakuntaan, ja kuinka nopeasti heillä pyörät pyörii – se on uuden jonotuksen paikka, Paimela Lindberg pohtii.

Katso videolta koko uutisjuttu.