Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoo, että Suomessa käydään vilkasta keskustelua yleisurheilun tilasta. Foto: SVT

”Ruotsi-Suomi-ottelu on yleensä täynnä yllätyksiä”

Suomen ja Ruotsin yleiurheilun tasoero on kasvanut ja ennakkoasetelma on, että Suomi on viikonloppuna haastajan asemassa Ratinan stadionilla Tampereella.