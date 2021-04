Finntastic tarjoaa feromoneja ja suomalaista folkpunkia

Aikaisempina vuosina festivaali on vetänyt instituutin talon täyteen ihmisiä. Nyt paikalla ei ole ollenkaan yleisöä, mutta järjestäjien mielestä tällä voi olla myös puolensa. Ohjelmavastaava Milka Jafri sanoo, että nyt ohjelma on tarjolla kaikille myös Tukholman ulkopuolella.



Finntastic on osa Tukholman kulttuuriyötä, Kulturnatt Stockholmia, ja ohjelmaa on kaikenikäisille. Päivä alkaa lapsille suunnatulla ohjelmalla. Illalla tarjolla on taidetta, improvisaatiota ja suomalaista folkpunkia.

Improvisaatiota lman yleisöä

Illan standupissa pohditaan identiteettikysymyksiä. Göteborgissa asuva suomenruotsalainen näyttelijä ja koomikko Albert Häggblom saa siinä vieraakseen Bianca Kronlöfin.



Ilta päättyy konserttiin. Ensin vuorossa on Marey, jonka popsävelissä on vaikutteita 1980-luvulta. Ilta päättyy Suomesta striimattavaan osuuteen jossa lavalle nousee folkpunkia soittava Slack Bird.