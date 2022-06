Fröviforsin paperimuseo keräsi suomalaistyöntekijöiden kokemukset talteen

Museon tekemien haastttelujen pohjalta on tehty muun muassa lyhytelokuva, jossa suomalaiset kertovat muistojaan vuosikymmenten takaa.Lindesbergiin kunnan asukkaista noin 10 prosentilla on suomalaiset juuret. Suurten siirtolaisvuosien aikana ovat tulleet ovat siirtyneet eläkkeelle. Suomalaissiirtolaisten kokemus kerääminsen toteuttavamisen aika on nyt. toteaa Lindesbergin kunnnan hallintoaluekordinaattori Airie Tervaniemi.