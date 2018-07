Göteborgin junatunneli on kuuma peruna

Göteborgin nykyinen päärautatieasema on niin sanottu säkkiasema, eli junat joutuvat kääntymään ja kapasiteettia ei voida enää lisätä. Rakennustyöt käynnistyivät alkukesästä ja tunnelin on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuonna 2026. Chalmersilla opiskeleva Hannes Rajakisto suhtautuu hankkeeseen positiivisesti.

– Kaikki kehitys on parempaa kuin että mitään ei tapahdu, hän tuumaa.

Junatunnelista on kuitenkin käyty kiivasta keskustelua vuosikausia. Joidenkin mielestä vuoden 2014 vaalien yhteydessä järjestetty ruuhkamaksuja koskeva kunnallinen kansanäänestys oli samalla äänestys suuresta Västsvenska paketet -infrastruktuurihankkeesta, josta Västlänken on suuri osa. Ruuhkamaksut ovat osa tämän paketin rahoitusta ja kansanäänestys oli ruuhkamaksuja vastaan.

Vastustus siivittää uuden puolueen menestystä

Monen mielestä pitkä rakennusvaihe hankaloittaa kaupunkilaisten elämää ja sotkee liikenteen. Heli Henriksson Vasara asuu lähellä yhtä rakennusalueista ja on kriittinen.

– Tämä on aika vaivalloista ja täytyy toivoa että tästä tulee jotain hyvää, mutta kyllä minä olen Västlänkeniä vastaan, hän sanoo.

Osittain tulehtunut keskustelu Västlänkenistä on myös tuonut esiin yleistä tyytymättömyyttä poliitikkoja kohtaan. Moni katsoo että tunnelia koskevat päätökset ovat tehty tavallisten ihmisten päiden yli, eikä kansalaisten tahtoa ole huomioitu. Uusi paikallispuolue Demokraterna on ennätyksellisen lyhyessä ajassa rakentanut vahvan kannatuksen pitkälti juuri Västlänkenin vastustuksen pohjalta.

Puolueelle povataan suurta menestystä syksyn kunnallisvaaleissa ja mielipidemittauksissa se on jo hiponut sekä sosiaalidemokraattien että moderaattien kannatuslukemia. Heli Henriksson Vasaraa tämä ei ihmetytä lainkaan.

– Minusta he vaikuttavat mielenkiintoiselta vaihtoehdolta. He eivät ainakaan ole tämän asian puolella ja en ihmettele ollenkaan jos he saavat paljon ääniä.

Taustalla kuitenkin leveä poliittinen kannatus

Kaikki kunnanvaltuuston puolueet paitsi Vägvalet ja Sverigedemokraterna sekä uusi Demokraterna seisovat Västsvenska paketet– hankkeen ja sitä kautta Västlänkenin takana. Vaikka tunnelia vastustavat puolueet saisivatkin enemmistön Göteborgin kunnanvaltuustossa, niin lopullinen päätösvalta ei ole pelkästään kaupungin hallussa. Göteborgin kaupungin lisäksi hankkeen muut osapuolet ovat valtio, Länsi-Götanmaan aluehallinto eli Västra Götalandsregionen, Hallannin lääni sekä Göteborgin alueen kunnallisliitto.

Soili Brunberg on ympäristöpuolueen edustaja ja istuu myös paikallisliikenneyhtiö Västtrafikenin johtoryhmässä. Hänen mukaansa Västlänken oli täysin välttämätön päätös.

– Junatunnelin avulla saadaan koko Länsi-Götanmaan liikenne kuntoon, hän painottaa.

Valmistuttuaan Västlänken moninkertaistaa lähiliikenteen kapasiteetin, Trafikverketin laskelmien mukaan. Uusilla asemilla saadaan uusia liittymäkohtia ja matkustajat jakautuvat usealle keskeiselle asemalle nykyisen säkkiaseman sijaan. Tunnelin kautta tullaan ajamaan nykyinen lähijunaliikenne Alingsåsiin, Älvängeniin sekä Kungsbackaan. Myös aluejunaliikenne Bohuslääniin sekä suunniteltu Boråsin uusi raideyhteys Landvetterin lentokentän kautta on kaavailtu osaksi Västlänkenin läpi kulkevaa liikennettä.