Göteborgissa uusi ehdotus kaksikielisen opetuksen aloittamisesta

Göteborgissa ruotsinsuomalaiset vanhemmat ja kaupungin virkamiehet ovat vääntäneet kättä kaksikielisen koulun sijoituspaikasta. Edellisen ehdotuksen vanhemmat hylkäsivät. Nyt kaupunki on tehnyt ehdotuksen neljästä koulusta, joista yhdessä tai kahdessa voitaisiin aloittaa kaksikielinen opetus.

Vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa koulun sijaintiin nettikyselyn kautta. Kysely on lähetetty 450 ruotsinsuomalaiselle perheelle. Kaupunki on valmis aloittamaan kaksikielisen opetuksen syksyllä 2020, jos tarvetta opetukseen ilmenee.

Videossa kaupungin projektinjohtaja ja Ruotsinsuomalaisen neuvoston puheenjohtaja kommentoivat suunnitelmia.