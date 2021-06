Diaz julkaisi hiljattain ensimmäisen albumin, jossa hän esittää omaa musiikkiaan. ”Tröst och vatten” on ehdolla kategoriassa vuoden albumi. Muut ehdokkuudet ovat vuoden pop, vuoden säveltäjä sekä vuoden sanoittaja.

Ana Diaz on kotoisin Västeråsista. Hänen äitinsä on syntynyt Suomessa ja isä Venezuelassa. Diaz on aiemmin tehnyt musiikkia maailmanluokan artisteille kuten Britney Spearsille, One Directionille, David Guettalle, Rami Yacoubille ja Jennifer Lopezille.