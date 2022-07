Viime vuonna Ruotsissa vihittiin yli 38 000 hääparia. Se on lähes 10 000 vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Nyt suunta on taas kohti nousua. Moni hääpari on saanut myös perheenlisäystä ja trendikästä onkin pitää häät ja ristiäiset samassa, kertoo Tukholman suomalaisen seurakunnan pappi Leila Mänttäri.

Pappi Leila Mänttäri kertoo videolla, mitä vaihtoehtoja hääpareilla oli pandemian aikana.