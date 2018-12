Haaparannan kielikoulusta päästiin sopuun

Kielikoulun tulevaisuus on ollut pitkään vaakalaudalla muun muassa oppilasmäärän riittävyyden ja Tornion taloudellisen tilanteen vuoksi. Uudessa sopimuksessa esimerkiksi ykkösluokan oppilaspohjan jakautumista on arvioitu uudelleen.

Koulu rahoitetaan jatkossa Ruotsin valtion jakamalla koulujen valtionosuudella. Sopimuksen ovat hyväksyneet jo Tornion kunnavaltuusto sekä Haaparannan kunnanhallituksen lautakunnat. Kunnanvaltuustossa asiasta päätetään maanantaina.

Sopimus kielikoulun jatkosta on voimassa toistaiseksi ja se tarkistetaan vuosittain. Haaparannan kunnan koulutoimesta vastaavan hallintopäällikön, Arja Martinviidan mukaan sopimuksen voidaan sanoa turvaavan koulun toiminnan.

Kolmisenkymmentä vuotta sitten perustetussa kielikoulussa on noin 300 oppilasta, ja siihen otetaan vuosittain 40 uutta oppilaista. Tähän asti puolet oppilaista on tullut Torniosta, puolet Haaparannalta. Viime vuosina torniolaisten oppilaiden määrä on kuitenkin laskenut.

Jatkossa Tornio varaa kielikoulun ensimmäiseltä luokalta kymmenisen oppilaspaikkaa, ja sitoutuu maksamaan joka tapauksessa vähintään kymmenen paikkaa. Uudessa mallissa suomenkieliset haaparantalaislapset voivat hakeutua suomalaiselle luokalle.