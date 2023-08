Hallituksen tuki laskee uudessa mittauksessa

Hallituksen ensimmäinen vuosi on ollut täynnä haasteita eikä kesäkään ole tuonut hengähdystaukoa. Kantar Publicin kannatusmittauksen merkittävin muutos on se, että oppositioryhmä lisää etumatkaansa hallituspohjaan verrattuna kun eroa on nyt 11 prosenttiyksikköä.

Puolueiden kannatuksen muutokset kohdistuvat mittauksessa suuriin puolueisiin. Merkittävintä on Sosialidemokraattien kannatuksen nousu lähes kahdella prosenttiyksiköllä. Puolueen kannatusluku, 38 prosenttia, on korkein kymmeneen vuoteen. Hallituspohjan suurimmat puolueet, Moderaatit ja Ruotsidemokraatit, menettävät prosenttiyksikön verran kumpikin.