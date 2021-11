Hallitus asettaa saamelaisten totuuskomission – syrjintä tutkitaan ja tehdään näkyväksi

Totuuskomisson tarkoituksena on tehdä näkyväksi ja levittää tietoa saamelaisten kokemuksista ja ehdottaa toimia, jotka tukevat sovintoa ja saamelaisten arvonpalautusta.

– Tuntuu erittäin hyvältä, että voimme vihdoin asettaa totuuskomission. Hallituksella on vastuu lisätä tietoa siitä kaltoinkohtelusta ja rasismista, jota saamelaisiin on kohdistettu. On välttämätöntä lisätä tietoisuutta historiallisista epäoikeudenmukaisuuksista ja yhä elävästä traumasta koko Ruotsissa, jotta voimme tukea saamelaisten sovintoprosessia, kulttuuri- ja demokratiaministeri Amanda Lind sanoo tiedotteessa.

– Saamekäräjät toivottaa hallituksen päätöksen tervetulleeksi. Päätös tarkoittaa sitä, että totuuskomissio vihdoinkin toteutuu, sanoo Saamekäräjien hallituksen puheenjohtaja Håkan Jonsson Saamekäräjien verkkosivulla.

Totuuskomission on esiteltävä työnsä viimeistään joulukuussa 2025. Komissioon ei ole vielä valittu edustajia.

Suomen hallitus asetti saamelaisten totuuskomission tutkimaan saamelaisiin kohdistettuja vääryyksiä lokakuun lopussa.