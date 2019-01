Virtuaalitodellisuuspelejä kokeillaan Hallstahammarissa. Foto: SVT

Hallstahammarissa kokeillaan virtuaalitodellisuuspelejä

Hallstahammarissa on otettu käyttöön Suomessa kehitetty virtuaalitodellisuuspeli vanhainkotien asukkaille. Peliä on kokeiltu suomenkielisillä osastoilla ja virtuaalitodellisuudessa vierailu on saavuttanut suurta suosiota.

Suomessa terveysalan palveluja tuottava Folkhälsan on suunnitellut yhdessä tietotekniikkayrityksen kanssa virtuaalitodellisuuspelin vanhainkotien asukkaille. Peliä on kokeiltu muun muassa Hallstahammarin Äppelparkenin vanhainkodin suomenkielisellä osastolla. Pelin on tarkoitus on aktivoida vanhuksia sekä tuottaa mahdolllisuus kokea virtuaalisesti esimerkiksi matka Suomeen. – Valittavana on esimerkiksi video, jossa voi seurata jäänmurtajan matkaa. Lisäksi tarjolla on tasapainoa ja voimaa lisääviä pelejä, Hallstahammarin suomen kielen hallintoaluekoordinaattori Marianne Kiiskilä kertoo. Tarjolla elämyksiä Marianne Kiiskilän mukaan tarkoituksena ei ole korvata oikeaa todellisuutta, vaan tarjota mahdollisuus elämyksiin, joihin asukkaat eivät välttämättä enää pysty. – Tämän on tarkoitus tuoda jotakin lisää jo olemassaoleviin aktiviteetteihin ja tarjota mieleenpainuvia elämyksiä. Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä kokeiluun. – Peli on herättänyt eläviä muistoja, Äppelparkenin asukas Veikko Nevala toteaa. Dela Dela

