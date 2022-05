Haluatko toimittajaksi? Hae SVT:n uuteen aspiranttiohjelmaan!

Aspiranttiohjelmaan osallistuvat saavat oppia median ja julkisen palvelun roolista yhteiskunnassa keskittyen vähemmistöjournalismiin ja toimittajan ammattiin. Osallistujat saavat myös oppia toimittajan työn perusteista kuten julkisuusperiaatteesta, eettisistä kysymyksistä, lähdekritiikistä ja faktojen tarkistuksesta.

-On hienoa, että SVT haluaa testata täysin uutta tapaa löytää lahjakkuuksia vähemmistöuutisiin ja tuntuu hauskalta olla mukana edistämässä sitä, että useammalla on mahdollisuus hakea toimitukseemme. Samalla me saamme mahdollisuuden oppia heidän erilaisista kokemuksistaan ja lähtökohdistaan. Odotan innolla, että saan tavata ohjelmaan hakevia, sanoo SVT Uutisten toimituspäällikkö Päivi Milanovic.

Hakijoista kaksi harjoittelee SVT Sàpmin toimituksessa ja kaksi Uutisissa. Lisätietoa ohjelmasta ja siihen hakemisesta löydät täältä:

Vill du bli journalist? Behärskar du finska? Eller samiska? Då söker vi dig! (hr-manager.net)

